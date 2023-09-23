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Курагин Наум Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Курагин Семён Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Курагин Алексей Наумович

Мать ребёнка: Курагина Ксения Васильевна

Заболотско-Беляхинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Курагина Параскева Наумовна

Мать ребёнка: Курагина Ксения Васильевна

Заболотско-Беляхинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курагина Ксения Васильевна

Смерть
Неизвестно
Заболотско-Беляхинская, Слободской уезд, Вятская губерния
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