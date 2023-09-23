Курагин Наум Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Курагин Семён Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Курагина Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Курагина Параскева Наумовна
Мать ребёнка: Курагина Ксения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно