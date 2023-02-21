Прокудина Надежда Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокудина Надежда Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1952

Дочь: Лихачева Нина Николаевна

Отец ребёнка: Прокудин Николай Александрович

Павда, Новолялинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокудин Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
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