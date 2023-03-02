Ванжула (Журка) Наталья Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВанжула (Журка) Наталья Валерьевна

Ванжула (Журка) Наталья Валерьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Журка Валерий Иванович

Мать: Журка Любовь

Рождение ребёнка
1988

Сын: Ванжула Андрей Викторович

Отец ребёнка: Ванжула Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ванжула Сергей Викторович

Отец ребёнка: Ванжула Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ванжула Валерий Викторович

Отец ребёнка: Ванжула Виктор

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close