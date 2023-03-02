Ванжула (Журка) Наталья Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1964
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец: Журка Валерий Иванович
Мать: Журка Любовь
Рождение ребёнка
1988
Сын: Ванжула Андрей Викторович
Отец ребёнка: Ванжула Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ванжула Сергей Викторович
Отец ребёнка: Ванжула Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ванжула Валерий Викторович
Отец ребёнка: Ванжула Виктор