Ивашкина (Баранова) Устинья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1928
Дата смерти07.09.2023
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1928
Отец: Баранов Александр
Мать: Якимова Мария Денисовна
Рождение ребёнка
24.06.1954
Дочь: Алтыбаева Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Ивашкин Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
25.10.1957
Дочь: Тронина Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Ивашкин Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
06.10.1960
Сын: Ивашкин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Ивашкин Сергей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.2023