Ивашкина (Баранова) Устинья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашкина (Баранова) Устинья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1928

Дата смерти

07.09.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1928

Отец: Баранов Александр

Мать: Якимова Мария Денисовна

Рождение ребёнка
24.06.1954

Дочь: Алтыбаева Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Ивашкин Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
25.10.1957

Дочь: Тронина Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Ивашкин Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
06.10.1960

Сын: Ивашкин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Ивашкин Сергей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивашкин Сергей Андреевич

Смерть
07.09.2023
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