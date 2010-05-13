Ярошевская (Ткаченко) Раиса Севостьяновна
Место рождения
Дата рождения02.02.1920
Дата смерти13.05.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1920
Рождение ребёнка
03.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ярошевский Владимир Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ярошевский Владимир Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Фельдшер скорой помощи
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.05.2010
Кулешовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область