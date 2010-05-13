Ярошевская (Ткаченко) Раиса Севостьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошевская (Ткаченко) Раиса Севостьяновна

Место рождения

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

02.02.1920

Дата смерти

13.05.2010

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1920

Отец: Ткаченко Севостьян Иванович

Мать: Ткаченко Гликерия Степановна

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярошевский Владимир Трофимович

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярошевский Владимир Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярошевский Владимир Трофимович

Работа или профессия
Неизвестно
Фельдшер скорой помощи
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
13.05.2010
Кулешовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
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