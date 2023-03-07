Дресвянникова Стефанида Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДресвянникова Стефанида Андреева

Дресвянникова Стефанида Андреева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1850 ст.

Дочь: Дресвянникова Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Дресвянников Семен Миронов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвянников Семен Миронов

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close