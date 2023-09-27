Галеева Шамсижамал Шагидулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галеева Шамсижамал Шагидулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Галеева Мадина Сунгатовна

Отец ребёнка: Галеев Сунгатулла Зарипович

Кульбаш, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1919

Сын: Галеев Ягофар Сунгатович

Отец ребёнка: Галеев Сунгатулла Зарипович

Кульбаш, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1929

Сын: Галеев Салим Сунгатович

Отец ребёнка: Галеев Сунгатулла Зарипович

Кульбаш, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галеева Фарида Сунгатовна

Отец ребёнка: Галеев Сунгатулла Зарипович

Кульбаш, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галеева Мансура Сунгатовна

Отец ребёнка: Галеев Сунгатулла Зарипович

Кульбаш, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галеева Ханифа Сунгатовна

Отец ребёнка: Галеев Сунгатулла Зарипович

Кульбаш, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галеева Масрура Сунгатовна

Отец ребёнка: Галеев Сунгатулла Зарипович

Кульбаш, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галеев Сунгатулла Зарипович

Смерть
Неизвестно
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