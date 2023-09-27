Галеева Шамсижамал Шагидулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Галеева Мадина Сунгатовна
Отец ребёнка: Галеев Сунгатулла Зарипович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Галеев Сунгатулла Зарипович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Галеев Сунгатулла Зарипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галеева Фарида Сунгатовна
Отец ребёнка: Галеев Сунгатулла Зарипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галеева Мансура Сунгатовна
Отец ребёнка: Галеев Сунгатулла Зарипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галеева Ханифа Сунгатовна
Отец ребёнка: Галеев Сунгатулла Зарипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галеева Масрура Сунгатовна
Отец ребёнка: Галеев Сунгатулла Зарипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно