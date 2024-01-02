Азиза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1956
Сын: Зуфаров Абдумалик Абдушукурович
Отец ребёнка: Зуфаров Абдушукур Зуфарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуфаров Абдужалил Шукурович
Отец ребёнка: Зуфаров Абдушукур Зуфарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуфаров Абдурасул Шукурович
Отец ребёнка: Зуфаров Абдушукур Зуфарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуфаров Абдурахим Шукурович
Отец ребёнка: Зуфаров Абдушукур Зуфарович
Смерть
Неизвестно