Азиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азиза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

HZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1956

Сын: Зуфаров Абдумалик Абдушукурович

Отец ребёнка: Зуфаров Абдушукур Зуфарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуфаров Абдужалил Шукурович

Отец ребёнка: Зуфаров Абдушукур Зуфарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуфаров Абдурасул Шукурович

Отец ребёнка: Зуфаров Абдушукур Зуфарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуфаров Абдурахим Шукурович

Отец ребёнка: Зуфаров Абдушукур Зуфарович

Смерть
Неизвестно
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