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Коковина Виктория Александровна
Коковина Виктория Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.06.1919
Пол
Женский
Отец
Коковин Александр Павлович
1990 г.р.
Мать
Коковина (Присмотрова) Валерия Алексеевна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1919
Отец:
Коковин Александр Павлович
Мать:
Коковина Валерия Алексеевна
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