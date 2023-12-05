Коковина Виктория Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коковина Виктория Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1919

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1919

Отец: Коковин Александр Павлович

Мать: Коковина Валерия Алексеевна

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