Золотов Иоаким Григорьевич
Место рожденияМосковская область, Воскресенский Район, село Барановское
Дата рождения28.01.1861
Дата смертиДо 1862
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1861
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
До 1862
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское