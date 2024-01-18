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Золотов Иоаким Григорьевич

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

28.01.1861

Дата смерти

До 1862

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1861

Отец: Золотов Григорий Евфимович

Мать: Золотова Евдокия Марковна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
До 1862
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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