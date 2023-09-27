Гатауллина Миннегуль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Гатауллин Абдулла Бареевич
Отец ребёнка: Гатауллин Барей
Рождение ребёнка
14.10.1924
Отец ребёнка: Гатауллин Барей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гатауллин Барей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гатауллин Габдельэзяль Бареевич
Отец ребёнка: Гатауллин Барей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гатауллин Габдельхай Бареевич
Отец ребёнка: Гатауллин Барей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гатауллин Барей
Смерть
Неизвестно