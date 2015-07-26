Сазыкина (Терешонок) Таисия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1936
Дата смерти26.07.2015
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1936
Отец: Терешонок Василий
Рождение ребёнка
22.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сазыкин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
27.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сазыкин Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.07.2015