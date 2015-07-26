Сазыкина (Терешонок) Таисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазыкина (Терешонок) Таисия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1936

Дата смерти

26.07.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1936

Отец: Терешонок Василий

Мать: Терешонок Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
22.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сазыкин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
27.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сазыкин Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазыкин Владимир Александрович

Смерть
26.07.2015
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