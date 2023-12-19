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Литвинов Валентин Вадимович
Литвинов Валентин Вадимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.05.1950
Пол
Мужской
Отец
Литвинов Вадим Васильевич
Мать
Литвинова (Чудакова) Лидия Марковна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1950
Отец:
Литвинов Вадим Васильевич
Мать:
Литвинова Лидия Марковна
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