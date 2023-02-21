(Гуселетова) Арина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гуселетова) Арина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1775 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Гуселетов Тимофей Андреевич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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