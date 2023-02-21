Воронова Алевтина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Воронов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Воронов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2020