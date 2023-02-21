Воронова Алевтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова Алевтина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Воронов Александр Николаевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Воронов Александр Николаевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Александр Николаевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
2020
Пермь, Пермский, Пермский край
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