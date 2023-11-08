Долгова (Моисеева) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1933
Дата смерти08.11.2023
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1933
Отец: Моисеев Василий Кузьмич
Мать: Моисеева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгов Василий Александрович
Отец ребёнка: Долгов Александр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгов Александр Александрович
Отец ребёнка: Долгов Александр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Долгов Александр Семенович
Смерть
08.11.2023