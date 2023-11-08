Долгова (Моисеева) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова (Моисеева) Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1933

Дата смерти

08.11.2023

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1933

Отец: Моисеев Василий Кузьмич

Мать: Моисеева Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Василий Александрович

Отец ребёнка: Долгов Александр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Александр Александрович

Отец ребёнка: Долгов Александр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Долгов Александр Семенович

Смерть
08.11.2023
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