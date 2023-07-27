Титенко Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титенко Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титенко Василий Иванович

Мать: Антонина

Рождение ребёнка
17.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоусова Светлана Ивановна

Вознесенка, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно