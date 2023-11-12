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Витиск Vytsisk Виктор Владиславович
Витиск Vytsisk Виктор Владиславович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Витиск Vytsisk Владислав Иванович
1915 г.р.
Мать
(Станчик) Антонина Антоновна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Витиск Vytsisk Владислав Иванович
Мать:
Антонина Антоновна
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