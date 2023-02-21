Челапко Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧелапко Александр Анатольевич

Челапко Александр Анатольевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1942 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1966

Отец: не указан

Мать: Челапко Алла Павловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close