Ударцева Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1928
Дата смерти10.12.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1928
Отец: Арапов Михаил
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.1955
Сын: Ударцев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Ударцев Дмитртй Михайловия
Рождение ребёнка
02.10.1956
Сын: Ударцев Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ударцев Дмитртй Михайловия
Рождение ребёнка
08.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ударцев Дмитртй Михайловия
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
10.12.1982