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Ударцева Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1928

Дата смерти

10.12.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1955 г.р.
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1928

Отец: Арапов Михаил

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.1955

Сын: Ударцев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Ударцев Дмитртй Михайловия

Малая Речка, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.10.1956

Сын: Ударцев Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ударцев Дмитртй Михайловия

Малая Речка, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ударцев Дмитртй Михайловия

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
10.12.1982
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