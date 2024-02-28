Жихарев Алексей Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Переведен на Сылвенский завод,в 1830 году по указу пермского горного правления , екатеринбургского уезда с верх-исетского завода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жихарева Степанида
Смерть
Неизвестно