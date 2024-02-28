Жихарев Алексей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жихарев Алексей Михайлов

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Переведен на Сылвенский завод,в 1830 году по указу пермского горного правления , екатеринбургского уезда с верх-исетского завода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жихарева Степанида

Смерть
Неизвестно
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