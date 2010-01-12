(Малафеев) Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1934
Дата смерти12.01.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1934
Отец: Малафеев Иван Яковлевич
Мать: Малофеева Мария Петровна
Рождение ребёнка
20.06.1957
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Скворцов Николай Степанович
г. Токмак, Киргизия
Рождение ребёнка
13.12.1960
Сын: Скворцов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Скворцов Николай Степанович
Рождение ребёнка
10.03.1962
Сын: Скворцов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Скворцов Николай Степанович
Токмак, Киргизская ССР
Смерть
12.01.2010
г. Токмак, Кыргызстан