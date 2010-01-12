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(Малафеев) Таисия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1934

Дата смерти

12.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1934

Отец: Малафеев Иван Яковлевич

Мать: Малофеева Мария Петровна

Рождение ребёнка
20.06.1957

Дочь: Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Скворцов Николай Степанович

г. Токмак, Киргизия
Рождение ребёнка
13.12.1960

Сын: Скворцов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Скворцов Николай Степанович

Рождение ребёнка
10.03.1962

Сын: Скворцов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Скворцов Николай Степанович

Токмак, Киргизская ССР
Смерть
12.01.2010
г. Токмак, Кыргызстан
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