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Прасковья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Жабин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Жабин Иван Софронович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Жабин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Жабин Иван Софронович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Жабин Иван Софронович

Рождение ребёнка
05.05.1838

Дочь: Февронья Ивановна

Отец ребёнка: Жабин Иван Софронович

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО 173-15-336, л.46
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Жабин Иван Софронович

Рождение ребёнка
03.06.1845

Сын: Жабин Иван Иванович

Отец ребёнка: Жабин Иван Софронович

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО 173-15-742, л.15об
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Жабин Иван Софронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жабин Иван Софронович

Смерть
После 1850
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