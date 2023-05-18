Прасковья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Жабин Иван Софронович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Жабин Ефим Иванович
Отец ребёнка: Жабин Иван Софронович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Жабин Иван Софронович
Рождение ребёнка
05.05.1838
Дочь: Февронья Ивановна
Отец ребёнка: Жабин Иван Софронович
ГАОО 173-15-336, л.46
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Жабин Иван Софронович
Рождение ребёнка
03.06.1845
Сын: Жабин Иван Иванович
Отец ребёнка: Жабин Иван Софронович
ГАОО 173-15-742, л.15об
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Жабин Иван Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850