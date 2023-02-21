Селихова Степанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ефимья Марковна
Отец ребёнка: Селихов Марк Дементьевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Селихов Марк Дементьевич
Рождение ребёнка
06.08.1826
Дочь: Евдокия Марковна
Отец ребёнка: Селихов Марк Дементьевич
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Селихов Марк Дементьевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Селихов Марк Дементьевич
Работа или профессия
Неизвестно