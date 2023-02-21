Селихова Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селихова Степанида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ефимья Марковна

Отец ребёнка: Селихов Марк Дементьевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Селихов Никита Маркович

Отец ребёнка: Селихов Марк Дементьевич

Рождение ребёнка
06.08.1826

Дочь: Евдокия Марковна

Отец ребёнка: Селихов Марк Дементьевич

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Селихов Пётр Маркович

Отец ребёнка: Селихов Марк Дементьевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Селихов Назар Маркович

Отец ребёнка: Селихов Марк Дементьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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