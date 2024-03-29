Илиади Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илиади Николай
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.05.1921
Сын: Илиади Александр Николаевич
Мать ребёнка: Илиади Надежда Николаевна
Одесса
Рождение ребёнка
21.07.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Илиади Надежда Николаевна
Смерть
Неизвестно