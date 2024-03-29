Илиади Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илиади Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илиади Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.05.1921

Сын: Илиади Александр Николаевич

Мать ребёнка: Илиади Надежда Николаевна

Одесса
Рождение ребёнка
21.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илиади Надежда Николаевна

Смерть
Неизвестно
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