Аверьянова Ирина Михайловна
Место рождения?
Дата рождения1870
Дата смерти20.09.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Аверьянов Максим Ильич
д.Зюзино Калужской области
Рождение ребёнка
07.01.1899
Дочь: Никитина Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Аверьянов Максим Ильич
д.Зюзино Калужской области
Рождение ребёнка
04.12.1907
Дочь: Домочкина Александра Максимовна
Отец ребёнка: Аверьянов Максим Ильич
д. Зюзино, Калужской области
Рождение ребёнка
22.09.1912
Сын: Аверьянов Иван Максимович
Отец ребёнка: Аверьянов Максим Ильич
д. Зюзино, Калужской области
Рождение ребёнка
11.04.1917
Дочь: Милова Мария Максимовна
Отец ребёнка: Аверьянов Максим Ильич
д. Зюзино, Калужской области
Крещение
Неизвестно
староверка
Смерть
20.09.1943
д.Зюзино Калужской области
Похороны
Неизвестно
д.Посконь Мосальского района Калужской области