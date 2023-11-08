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Аверьянова Ирина Михайловна

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Место рождения

?

Дата рождения

1870

Дата смерти

20.09.1943

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

?
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Аверьянов Максим Ильич

д.Зюзино Калужской области
Рождение ребёнка
07.01.1899

Дочь: Никитина Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Аверьянов Максим Ильич

д.Зюзино Калужской области
Рождение ребёнка
04.12.1907

Дочь: Домочкина Александра Максимовна

Отец ребёнка: Аверьянов Максим Ильич

д. Зюзино, Калужской области
Рождение ребёнка
22.09.1912

Сын: Аверьянов Иван Максимович

Отец ребёнка: Аверьянов Максим Ильич

д. Зюзино, Калужской области
Рождение ребёнка
11.04.1917

Дочь: Милова Мария Максимовна

Отец ребёнка: Аверьянов Максим Ильич

д. Зюзино, Калужской области
Крещение
Неизвестно
староверка
Смерть
20.09.1943
д.Зюзино Калужской области
Похороны
Неизвестно
д.Посконь Мосальского района Калужской области
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