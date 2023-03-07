Глумов Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глумов Дмитрий Андреевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Глумов Андрей Федорович

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Глумов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Глумова Агриппина Андреевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Глумов Гавриил Дмитриевич

Мать ребёнка: Глумова Агриппина Андреевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Глумова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Глумова Агриппина Андреевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Глумов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Глумова Агриппина Андреевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глумова Агриппина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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