Глумов Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Глумов Андрей Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Глумов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Глумова Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Глумов Гавриил Дмитриевич
Мать ребёнка: Глумова Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Глумова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Глумова Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Глумова Агриппина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно