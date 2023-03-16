Чувашева (неизвестно) Пелагея Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1883 ст.
Дочь: Торхова Татьяна Феоктистовна
Отец ребёнка: Чувашев Феоктист Прокопиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чувашев Феоктист Прокопиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чувашев Феоктист Прокопиев
Бракосочетание
Неизвестно
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90696