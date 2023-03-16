Чувашева (неизвестно) Пелагея Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧувашева (неизвестно) Пелагея Никаноровна

Чувашева (неизвестно) Пелагея Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1883 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1883 ст.

Дочь: Торхова Татьяна Феоктистовна

Отец ребёнка: Чувашев Феоктист Прокопиев

Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чувашев Феоктист Прокопиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чувашев Феоктист Прокопиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Феоктист Прокопиев

Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90696
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close