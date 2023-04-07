Маремьяна Парфентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маремьяна Парфентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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