Маремьяна Парфентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно