Котова (Колесник) Ирина Владимировна
Место рождения
Дата рождения17.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1987
Рождение ребёнка
29.07.2005
Дочь: Парахина Александра Александровна
Отец ребёнка: Парахин Александр Александрович
Рождение ребёнка
21.07.2007
Сын: Колесник Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Парахин Александр Александрович
Бракосочетание
22.07.2016
Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.10.2016
Отец ребёнка: Киндин Николай Николаевич
Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Развод
07.08.2020
Рождение ребёнка
16.04.2021
Отец ребёнка: Котов Алексей Николаевич
Бракосочетание
16.06.2022
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край