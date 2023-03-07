Котова (Колесник) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова (Колесник) Ирина Владимировна

Котова (Колесник) Ирина Владимировна

avatar

Место рождения

Леваши, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

17.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1987

Отец: Колесник Владимир Васильевич

Мать: Колесник Антонина Федоровна

Леваши, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
29.07.2005

Дочь: Парахина Александра Александровна

Отец ребёнка: Парахин Александр Александрович

Солдато-Александровское, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.07.2007

Сын: Колесник Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Парахин Александр Александрович

Солдато-Александровское, Советский, Ставропольский край
Бракосочетание
22.07.2016

Муж: Киндин Николай Николаевич

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.10.2016

Сын: Киндин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Киндин Николай Николаевич

Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Развод
07.08.2020

Муж: Киндин Николай Николаевич

Солдато-Александровское, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.04.2021

Сын: Котов Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Котов Алексей Николаевич

Солдато-Александровское, Советский, Ставропольский край
Бракосочетание
16.06.2022

Муж: Котов Алексей Николаевич

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close