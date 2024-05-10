Беляев Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Леонид

Беляев Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Беляева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Александр Леонидович

Мать ребёнка: Беляева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Беляева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
05.12.1973

Сын: Беляев Николай Леонидович

Мать ребёнка: Беляева Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.