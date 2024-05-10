Беляев Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Беляева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Александр Леонидович
Мать ребёнка: Беляева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Беляева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1973
Сын: Беляев Николай Леонидович
Мать ребёнка: Беляева Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно