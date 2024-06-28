Промптов Федор Саввич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Савва Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Промптов Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1837
1837 ф.130 о.13 д.347 л.50об-51 Клировая ведомость села Нежитина Макарьевского уезда Дьячок Феодор Саввин Пронтов, 50 лет дьяконский сын из учеников поэзии Костромской Семинарии 1804 года октября 20 ... Показать все
Смерть
Неизвестно