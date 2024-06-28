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Промптов Федор Саввич

Место рождения

Дмитриевское, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Савва Григорьевич

Мать: не указана

Дмитриевское, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Промптов Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Нежитино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Упоминание
1837
1837 ф.130 о.13 д.347 л.50об-51 Клировая ведомость села Нежитина Макарьевского уезда Дьячок Феодор Саввин Пронтов, 50 лет дьяконский сын из учеников поэзии Костромской Семинарии 1804 года октября 20 ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Нежитино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

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