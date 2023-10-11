Седов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедов Николай Николаевич

Седов Николай Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Седов Николай

Мать: Седова Варвара

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Седова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Седова Надежда Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Седова Надежда Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Седова Надежда Васильева

Смерть
1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close