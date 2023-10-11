Седов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1983
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Седов Николай
Мать: Седова Варвара
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Седова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Седова Надежда Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Седова Надежда Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Седова Надежда Васильева
Смерть
1983