Гагачкина Феодосия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагачкина Феодосия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Гагачкина Ольга Кузьминична

Отец ребёнка: Гагачкин Кузьма Петрович

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Гагачкина Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Гагачкин Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Гагачкина Мавра Кузьминична

Отец ребёнка: Гагачкин Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Гагачкин Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Гагачкин Кузьма Петрович

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.09.1865

Сын: Гагачкин Роман Кузьмич

Отец ребёнка: Гагачкин Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагачкин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Гагачкин Кузьма Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагачкин Кузьма Петрович

Смерть
Неизвестно
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