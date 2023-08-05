Гагачкина Феодосия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Гагачкина Ольга Кузьминична
Отец ребёнка: Гагачкин Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Гагачкина Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Гагачкин Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Гагачкина Мавра Кузьминична
Отец ребёнка: Гагачкин Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Гагачкин Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
24.09.1865
Отец ребёнка: Гагачкин Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гагачкин Кузьма Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно