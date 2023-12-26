Голубова Варвара Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Голубов Илья Федорович
Рождение ребёнка
15.03.1915
Сын: Голубов Федор Ильич
Отец ребёнка: Голубов Илья Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубова Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Голубов Илья Федорович
Смерть
1933