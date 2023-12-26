Голубова Варвара Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубова Варвара Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Голубов Григорий Ильич

Отец ребёнка: Голубов Илья Федорович

Рождение ребёнка
15.03.1915

Сын: Голубов Федор Ильич

Отец ребёнка: Голубов Илья Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубов Илья Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубова Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Голубов Илья Федорович

Смерть
1933
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