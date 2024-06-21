Белоногов Виталий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Белоногов Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоногова Оксана Витальевна

Мать ребёнка: Белоногова Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоногова Мария Витальевна

Мать ребёнка: Белоногова Валентина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоногова Валентина Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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