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Монастырная Полина Сергеевна
Монастырная Полина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.11.2015
Пол
Женский
Отец
Монастырный Сергей Валерьевич
1978 г.р.
Мать
Монастырная Татьяна Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЖ
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.2015
Отец:
Монастырный Сергей Валерьевич
Мать:
Монастырная Татьяна Васильевна
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