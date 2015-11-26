Монастырная Полина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монастырная Полина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.2015

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.2015

Отец: Монастырный Сергей Валерьевич

Мать: Монастырная Татьяна Васильевна

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