Улитин Андрей Васильевич 05.08.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУлитин Андрей Васильевич

Улитин Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1970

Отец: Улитин Василий Савватиевич

Мать: Улитина (Горынцева) Климентина Степановна

Бракосочетание
21.03.1992

Жена: Улитина (Якутова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
25.01.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Улитина (Якутова) Наталья Ивановна

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.07.1997

Дочь: Власова (Улитина) Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Улитина (Якутова) Наталья Ивановна

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.