Улитин Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1970
Бракосочетание
21.03.1992
Рождение ребёнка
25.01.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Улитина (Якутова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1997
Дочь: Власова (Улитина) Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Улитина (Якутова) Наталья Ивановна