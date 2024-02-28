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Гудилин Николай Яковлевич

Место рождения

Середа, Шаховская, Московская область

Дата рождения

27.11.1891

Дата смерти

02.11.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1891

Отец: Гудилин Яков Егорович

Мать: Гудилина Анастасия Ивановна

Середа, Шаховская, Московская область
Бракосочетание
22.01.1912

Жена: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
22.01.1912 ст.

Жена: Гудилина Евдокия Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Троицкая в Покровском (Ирининская) церковь
Рождение ребёнка
01.12.1912 ст.

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Гудилина Евдокия Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение церковь Петропавловская в Лефортово
Рождение ребёнка
29.03.1917 ст.

Сын: Гудилин Юрий (Георгий)

Мать ребёнка: Гудилина Евдокия Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.11.1945
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь гнойный холангит
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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