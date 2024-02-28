Гудилин Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1891
Дата смерти02.11.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1891
Отец: Гудилин Яков Егорович
Бракосочетание
22.01.1912
Жена: не указана
Бракосочетание
22.01.1912 ст.
Троицкая в Покровском (Ирининская) церковь
Рождение ребёнка
01.12.1912 ст.
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Гудилина Евдокия Георгиевна
Крещение церковь Петропавловская в Лефортово
Рождение ребёнка
29.03.1917 ст.
Мать ребёнка: Гудилина Евдокия Георгиевна
Смерть
02.11.1945
Причина смерти: Болезнь гнойный холангит
Похороны
Неизвестно