Фиона Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиона Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Агриппина Ануфриева

Отец ребёнка: Ануфрий Анисимов

Рождение ребёнка
23.09.1836

Сын: Маркел Онуфриев

Отец ребёнка: Ануфрий Анисимов

Титовка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
восприемники живущий при Титовской стеклянной фабрике города елатмы мешанин Афанасий Сергеев Красполобов, Тихановской дворового человека жена Ульяна Стефанова
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Дарья Онуфриева

Отец ребёнка: Ануфрий Анисимов

Титовка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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