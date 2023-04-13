Фиона Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Агриппина Ануфриева
Отец ребёнка: Ануфрий Анисимов
Рождение ребёнка
23.09.1836
Сын: Маркел Онуфриев
Отец ребёнка: Ануфрий Анисимов
восприемники живущий при Титовской стеклянной фабрике города елатмы мешанин Афанасий Сергеев Красполобов, Тихановской дворового человека жена Ульяна Стефанова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Дарья Онуфриева
Отец ребёнка: Ануфрий Анисимов
Смерть
Неизвестно