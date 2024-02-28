Передних Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передних Екатерина Викторовна

Место рождения

Зима, Зиминское, Иркутская область

Дата рождения

21.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1988

Отец: Передних Виктор Иванович

Мать: не указана

Зима, Зиминское, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.11.2007

Дочь: Передних Вероника Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.09.2013

Дочь: Передних Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.02.2016

Сын: Кобзев Глеб Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

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