Передних Екатерина Викторовна
Место рождения
Дата рождения21.12.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1988
Отец: Передних Виктор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.2007
Дочь: Передних Вероника Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.09.2013
Дочь: Передних Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.02.2016
Отец ребёнка: не указан