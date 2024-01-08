Марютина Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марютин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1915
Дочь: Погодина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Марютин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1918
Дочь: Чистякова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Марютин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1926
Дочь: Караченкова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Марютин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1949
Дочь: Марютина Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Марютин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистяков Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Марютин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марютин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Марютин Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно