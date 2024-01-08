Марютина Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марютина Ефросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марютин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1915

Дочь: Погодина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Марютин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1918

Дочь: Чистякова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Марютин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
15.09.1926

Дочь: Караченкова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Марютин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1949

Дочь: Марютина Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Марютин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Марютин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марютин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Марютин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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