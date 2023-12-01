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Евшин Иван Парменович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906

Отец: Евшин Пармен Григорьевич

Мать: Евшина ?

Рождение ребёнка
01.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евшина Людмила Павловна

Рождение ребёнка
01.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евшина Людмила Павловна

Рождение ребёнка
01.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евшина Людмила Павловна

Рождение ребёнка
01.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евшина Людмила Павловна

Рождение ребёнка
01.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евшина Людмила Павловна

Смерть
Неизвестно
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