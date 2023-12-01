Евшин Иван Парменович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906
Отец: Евшин Пармен Григорьевич
Мать: Евшина ?
Рождение ребёнка
01.01.1927
Рождение ребёнка
01.01.1929
Рождение ребёнка
01.01.1933
Рождение ребёнка
01.01.1935
Рождение ребёнка
01.01.1937
Смерть
Неизвестно