Хрусталева (Марьина) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрусталева (Марьина) Зинаида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
194

Сын: Хрусталев Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Хрусталев Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
195

Дочь: Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Хрусталев Сергей Никифорович

Рождение
27.09.1916

Отец: Марьин Василий Иванович

Мать: Марьин Прасковья Терентьевна

Рождение ребёнка
24.03.1937

Дочь: Альбина Сергеевна

Отец ребёнка: Хрусталев Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
06.02.1939

Дочь: Ватолина Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: Хрусталев Сергей Никифорович

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Рождение ребёнка
1951

Сын: Хрусталев Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Хрусталев Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Хрусталев Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Сергеевна

Отец ребёнка: Хрусталев Сергей Никифорович

Смерть
Неизвестно
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