Королёва (Рыжова) Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёва (Рыжова) Пелагея Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1914

Дата смерти

27.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1914

Отец: Рыжов Матвей Ильич

Мать: Рыжова Анна

Рождение ребёнка
12.04.1942

Дочь: Юркина Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Королёв Александр Миронович

село Александровка, Соседский р-н, Пензенская область, Россия
Смерть
27.02.1975
Тулун, город Тулун, Иркутская область
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