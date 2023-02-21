Королёва (Рыжова) Пелагея Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1914
Дата смерти27.02.1975
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1914
Отец: Рыжов Матвей Ильич
Мать: Рыжова Анна
Рождение ребёнка
12.04.1942
Дочь: Юркина Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Королёв Александр Миронович
село Александровка, Соседский р-н, Пензенская область, Россия
Смерть
27.02.1975
Тулун, город Тулун, Иркутская область