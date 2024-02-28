Анна Иванова
Место рожденияд.Щербанина
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Иван Платонов
д.Щербанина
Бракосочетание
02.02.1853
Муж: Саксин Егор Николаев
Рождение ребёнка
06.12.1853
Отец ребёнка: Саксин Егор Николаев
Рождение ребёнка
20.11.1856
Отец ребёнка: Саксин Егор Николаев
Обуховская слобода Богородского уезда Московской г
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Егорова
Отец ребёнка: Саксин Егор Николаев
Рождение ребёнка
02.02.1870
Сын: Саксин Симеон Егоров
Отец ребёнка: Саксин Егор Николаев
Рождение ребёнка
26.07.1874
Отец ребёнка: Саксин Егор Николаев
Смерть
Неизвестно