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Анна Иванова

Место рождения

д.Щербанина

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Иван Платонов

Мать: не указана

д.Щербанина
Бракосочетание
02.02.1853

Муж: Саксин Егор Николаев

Рождение ребёнка
06.12.1853

Сын: Саксин Николай Егоров

Отец ребёнка: Саксин Егор Николаев

Рождение ребёнка
20.11.1856

Сын: Саксин Александр Егоров

Отец ребёнка: Саксин Егор Николаев

Обуховская слобода Богородского уезда Московской г
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Егорова

Отец ребёнка: Саксин Егор Николаев

Рождение ребёнка
02.02.1870

Сын: Саксин Симеон Егоров

Отец ребёнка: Саксин Егор Николаев

Рождение ребёнка
26.07.1874

Сын: Саксин Василий Егоров

Отец ребёнка: Саксин Егор Николаев

Смерть
Неизвестно
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