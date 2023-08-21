Трифонов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Трифонов Иван Климович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Игорь Алексеевич
Мать ребёнка: Трифонова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Трифонова Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трифонова Раиса
Смерть
Неизвестно