Трифонов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Трифонов Иван Климович

Мать: Трифонова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: Трифонова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Трифонова Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифонова Раиса

Смерть
Неизвестно
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