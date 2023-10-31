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Кокорина Марфа Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Кокорина Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Кокорин Иван Григорьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1798

Муж: Кокорин Иван Григорьев

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кокорина Федосья Иванова

Отец ребёнка: Кокорин Иван Григорьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Кокорина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Кокорин Иван Григорьев

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Кокорина Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Кокорин Иван Григорьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 13
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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