Кокорина Марфа Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Кокорина Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Кокорин Иван Григорьев
Бракосочетание
До 1798
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кокорина Федосья Иванова
Отец ребёнка: Кокорин Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Кокорина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Кокорин Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Кокорина Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Кокорин Иван Григорьев
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 13
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно