Горбенко Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: не указана
д.Сазоновка Сазоновский район, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
1909
Сын: Горбенко Василий Семенович
Мать ребёнка: не указана
г. Ананьево, Иссык-Кульская обл. Киргизская ССР
Рождение ребёнка
1917
Сын: Горбенко Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: не указана
с. Ананьево, Иссык-Кульская обл. Киргизская ССР
Смерть
Неизвестно