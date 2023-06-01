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Горбенко Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Горбенко Федор Семенович

Мать ребёнка: не указана

д.Сазоновка Сазоновский район, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
1909

Сын: Горбенко Василий Семенович

Мать ребёнка: не указана

г. Ананьево, Иссык-Кульская обл. Киргизская ССР
Рождение ребёнка
1917

Сын: Горбенко Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: не указана

с. Ананьево, Иссык-Кульская обл. Киргизская ССР
Смерть
Неизвестно