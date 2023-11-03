Ташланов Дометий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1878
Рождение ребёнка
01.06.1902
Дочь: Мария Дементьева
Мать ребёнка: Ташланова Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
19.11.1904
Сын: Ташланов Григорий Дементьев
Мать ребёнка: Ташланова Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
?.06.1909
Сын: Ташланов Владимир Деомидов
Мать ребёнка: Ташланова Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
17.06.1911
Дочь: Агрипина Дементьева
Мать ребёнка: Ташланова Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
Около ?.03.1914
Сын: Ташланов Александр Демидов
Мать ребёнка: Ташланова Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
03.12.1915
Сын: Ташланов Николай Дементьев
Мать ребёнка: Ташланова Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
28.05.1918
Сын: Ташланов Александр Дементьев
Мать ребёнка: Ташланова Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Дементьева
Мать ребёнка: Ташланова Ксения Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно