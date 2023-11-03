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Ташланов Дометий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1878

Отец: Ташланов Иван Иванов

Мать: Ташланова Ефросинья Симеонова

Рождение ребёнка
01.06.1902

Дочь: Мария Дементьева

Мать ребёнка: Ташланова Ксения Яковлева

Рождение ребёнка
19.11.1904

Сын: Ташланов Григорий Дементьев

Мать ребёнка: Ташланова Ксения Яковлева

Рождение ребёнка
?.06.1909

Сын: Ташланов Владимир Деомидов

Мать ребёнка: Ташланова Ксения Яковлева

Рождение ребёнка
17.06.1911

Дочь: Агрипина Дементьева

Мать ребёнка: Ташланова Ксения Яковлева

Рождение ребёнка
Около ?.03.1914

Сын: Ташланов Александр Демидов

Мать ребёнка: Ташланова Ксения Яковлева

Рождение ребёнка
03.12.1915

Сын: Ташланов Николай Дементьев

Мать ребёнка: Ташланова Ксения Яковлева

Рождение ребёнка
28.05.1918

Сын: Ташланов Александр Дементьев

Мать ребёнка: Ташланова Ксения Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Дементьева

Мать ребёнка: Ташланова Ксения Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ташланова Ксения Яковлева

Смерть
Неизвестно
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